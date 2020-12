LPI-SHL: Straftatan-Serie

Landespolizeiinspektion Suhl

Mittwochabend stellten Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einen Einbruchalarm im Schulungszentrum eines Energie-Unternehmens im Schmücker Graben in Gehlberg fest. Nach ersten Feststellungen hatten mehrere Täter mit einem Stein die Scheibe des Gebäudes eingeworfen, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Dort durchwühlten sie mehrere Schubläden und entwendeten mehrere Gegenstände. Aufgrund der einsetzenden Alarmanlage flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof in Oberhof. Dort stellten Polizisten drei Männer fest, die Diebesgut mit sich führten, das offensichtlich aus dem Gebäude stammte. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der genaue Entwendungsschaden ist noch nicht bekannt. Während der polizeilichen Ermittlungen zum Tathergang wurde bekannt, dass die drei Männer am Nachmittag den Zug in Gehlberg verlassen mussten, da sie ohne Fahrkarte mitfuhren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zum Einbruch wurden zwei der Männer entlassen und konnten zurück in die Gemeinschaftsunterkunft auf dem Friedberg in Suhl. Der dritte Mann kam aufgrund seiner Verletzungen ins Klinikum. Auf dem Weg zur Unterkunft schlugen die zwei Männer die Fensterscheibe an einer Bäckerei in der Schützenstraße in Suhl ein und betraten das Gebäude. Daraus entwendeten sie mehrere Gegenstände. Einer der Männer führte Betäubungsmittel mit sich, das die Beamten sicherstellten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Beiden zwecks Einleitung Schnellverfahren festgenommen.

