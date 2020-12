Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rucksack geklaut

WernshausenWernshausen (ots)

Am Montag gegen 18:30 Uhr entwendete ein Unbekannter den Rucksack einer 65-Jährigen aus dem Einkaufswagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Am Gries" in Wernshausen. Der Einkaufswagen war für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Im Rucksack befanden sich neben persönlichen Gegenständen auch das Handy, der Personalausweis, Geldkarten, Bargeld, etc. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell