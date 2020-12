Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Gartenanlage

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Zwischen dem 04.12.2020 (Freitag) und dem 07.12.2020 (Montag) brachen Unbekannte in die Gartenanlage "Queste" in Schmalkalden ein und beschädigten das Schloss zu einem Blechschuppen. Daraus entwendeten die Täter eine Motorsense. Die Tür zur Laube brachen die Unbekannten ebenfalls auf und durchwühlten die Schränke. Der gesamte Entwendungsschaden aus der Laube ist bisher noch nicht bekannt. Aus dem Keller fehlen zwei Batterien. Hinweise nimmt die Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegen.

