Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ungebetener Hotelgast

MeiningenMeiningen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in ein Hotel in Meiningen ein. Aus dem Keller wurden ein Mountainbike im Wert von 6250,- Euro der Marke Scott sowie drei Beamer im Wert von ca. 1200,- Euro entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell