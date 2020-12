Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter flieht von der Unfallstelle

BreitungenBreitungen (ots)

Am 03.12.2020 im Zeitraum von 17:15 - 18:30 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin ihren Pkw in Breitungen/Werra auf dem Gelände einer Zahnarztpraxis. In diesem Zeitraum fuhr ein unbekanntes Fahrzeug vermutlich beim Ein-oder Ausparken gegen die Stoßstange des geparkten Pkw und verursachte so einen Sachschaden. Der Fahrzeugführer verließ anschließend die Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell