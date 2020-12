Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Firma

FambachFambach (ots)

Unbekannte versuchten zum wiederholten Male in der Nacht vom 04. auf den 05.12. in eine Firma an der Sandgrube Fambach einzubrechen. Mit unterschiedlichsten Werkzeugen wurden sowohl Baucontainer als auch das Firmengebäude selbst aufgebrochen. Durch das Auslösen der Alarmanlage konnten die Täter in die Flucht geschlagen werden. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro, der Entwendungsschaden kann noch nicht angegeben werden. Zeugen, welche etwas Ungewöhnliches in diesem Bereich beobachtet haben und eventuell Hinweise zu den Tätern oder zur Tat geben können werden gebeten, sich mit der PI Schmalkalden-Meiningen in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen

Telefon: 03693-591-0

E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell