Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebe

SuhlSuhl (ots)

Am Freitag, dem 04.12.2020 wurden in den frühen Abendstunden insgesamt fünf Ladendiebe in verschiedenen Geschäften der Suhler Innenstadt festgestellt. Diese entwendeten diverse Gegenstände und Lebensmittel im Gesamtwert von ca. 210 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell