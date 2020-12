Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

MeiningenMeiningen (ots)

Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 25.11.2020 bis 04.12.2020 aus einem verschlossen Kellerabteil im Keller eines Mehrfamilienhauses in Meiningen, Am Steingraben ein Mountainbike sowie mehrere dort gelagerte Speichermedien. Es entstand ein Schaden von ca. 500,- Euro.

