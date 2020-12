Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter ermittelt

Suhl/Dorndorf/VachaSuhl/Dorndorf/Vacha (ots)

Wie in der Pressemeldung am 18.11.2020 mitgeteilt wurde, suchte die Suhler Kriminalpolizei nach einem unbekannten Mann, der am 17.11.2020 die beiden Angestellten eines Getränkemarktes in der Langen Straße in Dorndorf unter dem Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes aufforderte, die Tageseinnahmen zu übergeben. Nachdem er das Beutegut in den Händen hielt, flüchtete der Mann mit einem Fahrrad. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen fanden die Beamten bei einem 27-Jährigen die nötigen Beweismittel auf. Der Mann wurde am Donnerstag (03.10.2020) in Vacha festgenommen und der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Er kam in eine Thüringer Haftanstalt.

