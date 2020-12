Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

EisfeldEisfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrzeug-Führer beabsichtigte am Donnerstag gegen 12:30 Uhr mit seinem Sattelschlepper vom Parkplatz eines Supermarktes auf die Coburger Straße in Eisfeld aufzufahren. Er nahm die Kurve zu eng und beschädigte ein Verkehrsschild. Dieses wurde komplett aus dem Boden gerissen und verbogen. Der Auflieger streifte außerdem eine Laterne. Danach setzte der Unbekannte mit dem Laster zurück, um seine Fahrt über die Coburger Straße fortzusetzen. Um den Sachschaden kümmerte er sich nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 entgegen.

