Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Heckscheibe eingeschlagen

SuhlSuhl (ots)

Zwischen Mittwoch, 23:00 Uhr und Donnerstag, 15:00 Uhr zerschlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Kia, der in der Straße "Am Himmelreich" in Suhl geparkt war. Dabei entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

