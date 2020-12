Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gleich zweimal gekracht

EisfeldEisfeld (ots)

Mittwochabend fuhr der Fahrer eines Peugeot aus bisher ungeklärter Ursache auf einen Transporter auf, der in der Hildburghäuser Straße in Eisfeld geparkt war. Dabei entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen. Diese mussten abgeschleppt werden. Als der Verursacher unmittelbar nach dem Unfall seine Fahrer-Tür öffnete, missachtete er den Gegenverkehr und es kam zu einer weiteren Kollision mit einem Auto. Verletzt hat sich niemand bei den beiden Unfällen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell