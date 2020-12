Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Baucontainer

OberhofOberhof (ots)

Zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 07:00 Uhr brachen Unbekannte in zwei Baucontainer an der Baustelle an der Rennschlittenbahn in der Tambacher Straße in Oberhof ein und entwendeten Bargeld, Werkzeug und ein Radio. Zwei Türen der Container wurden teilweise bzw. komplett aus der Verankerung gehoben. Dabei entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zum Einbruch werden von der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell