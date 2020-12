Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mann fand sein Auto nicht

MeiningenMeiningen (ots)

Ein Mann meldete Dienstagnachmittag sein Auto als gestohlen. Nach seinen Angaben hatte er das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkplatz einer Bar in der Leipziger Straße in Meiningen geparkt, da ihm die Weiterfahrt aufgrund der Witterungsverhältnisse zu riskant erschien. Als er am Nachmittag das Auto holen wollte, war es nicht mehr auffindbar. Er erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Beamten stellten das Auto am selben Tag verschlossen und unbeschädigt auf Höhe der Tankstelle in der Leipziger Straße in Meiningen fest. Hinweise auf eine strafbare Handlung gab es nicht.

