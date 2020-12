Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

SchleusingenSchleusingen (ots)

Ein Unbekannter fuhr am Dienstag gegen 13:00 Uhr mit einem Sattelschlepper aus der Werksausfahrt einer Firma in der Suhler Straße in Schleusingen. Beim links Auffahren auf die Suhler Straße streifte der Sattelauflieger einen haltenden PKW. Dabei entstand Sachschaden. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Ob er den Unfall bemerkt hat, ist nicht klar. Hinweise zum Unfallverursacher richten Sie bitte an die Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0.

