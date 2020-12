Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Autos stießen zusammen

AndenhausenAndenhausen (ots)

Ein 30-Jähriger fuhr Dienstagmorgen mit einem Transporter über die Landstraße zwischen Andenhausen und Empfertshausen. Der Fahrer versuchte an einem PKW vorbeizufahren, der aufgrund der Schneeglätte an der Steigung liegengeblieben war. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Dabei entstand hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Diese mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

