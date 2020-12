Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weihnachtsmann gestohlen

Steinbach-HallenbergSteinbach-Hallenberg (ots)

Bereits in der Nacht zum 29.11.2020 (Sonntag) entwendeten Unbekannte eine Weihnachtsmann-Figur in der Straße "An der Lahn" in Steinbach-Hallenberg. Der Weihnachtsmann saß dort über viele Jahre auf der Bank vor einem Wohnhaus und war mit Kabelbindern befestigt. Nun blicken traurigen Kinderaugen an die Stelle, an der einst die Figur des alten Herren mit weißem Bart seinen Platz hatte. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden. Vielleicht bringen die "Entführer" den Weihnachtsmann zurück, damit sie keine Kohlen unter ihrem Weihnachtsbaum finden oder zumindest Weihnachten mit gutem Gewissen feiern können.

