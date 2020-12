Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Schulbus

KlingsKlings (ots)

Der Fahrzeug-Führer eines LKW hielt Dienstagmorgen witterungsbedingt an der Steigung der Kreisstraße zwischen Klings und Diedorf. Ein Bus-Fahrer fuhr links am Laster vorbei und stieß seitlich gegen diesen. Dabei entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Alle Insassen des Schulbusses, 39 Grundschüler sowie der Fahrer, blieben unverletzt. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus in die Schule gefahren. Die Kreisstraße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell