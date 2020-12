Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drogen dabei gehabt

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Während der Streifenfahrt kontrollierten Polizisten Montagnachmittag einen Fahrrad-Fahrer in der Hersfelder Straße in Bad Salzungen. Bei der Befragung nach Alkohol und Betäubungsmitteln gab er an, erst vor kurzem Betäubungsmittel konsumiert zu haben. In der weiteren Folge stellte sich heraus, dass er auch Drogen mit sich führte, welche er freiwillig herausgab. Er erhielt eine Anzeige.

