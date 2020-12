Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

HildburghausenHildburghausen (ots)

Zu einem Auffahrunfall von zwei Autos kam es Montagnachmittag in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Puschkinplatz in Hildburghausen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein Skoda auf einen Seat auf. Der 19-jährige Verursacher sowie der 30-jährige Seat-Fahrer blieben unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell