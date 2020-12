Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versuchter Telefonbetrug

SuhlSuhl (ots)

In den vergangenen Tagen riefen Unbekannte bei mehreren Personen im Bereich Suhl und Bad Salzungen mit unterdrückter Rufnummer an und gaben sich als Polizisten aus. Sie fragten nach Schmuck oder Bargeld, da angebliche Trickbetrüger gefasst wurden, welche die Adresse der jeweiligen Angerufenen auf einem Zettel stehen hatten. Zum Glück regierten die Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch. Es kam zu keinem Schaden. Bitte geben Sie am Telefon keine Auskunft über Geld- oder Sachwerte in ihrem Haushalt. Im Zweifelsfall legen Sie auf oder informieren die Polizei.

