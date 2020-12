Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Essen war angebrannt

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Montagabend stellte ein Bewohner von einem Mehrfamilienhaus in der Clara-Zetkin-Straße in Bad Salzungen fest, dass der Rauchmelder aus der Nachbarwohnung ertönte. Von außen war kein Brand erkennbar. Die Feuerwehr überprüfte dennoch die Ursache. Der Wohnungsinhaber war nicht zu Hause. Telefonisch konnte er informiert werden und begab sich mit Feuerwehrleuten in die Wohnung. Er hatte eine Pfanne mit Hähnchenfleisch auf dem Herd vergessen. Dieses war verbrannt und sorgte für starke Rauchentwicklung. Ansonsten entstand keinerlei Sachschaden.

