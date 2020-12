Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wildkamera filmte Diebstahl

VachaVacha (ots)

Montagnachmittag stellte ein Grundstücksbesitzer aufgrund der Aufnahmen seiner Wildkamera fest, dass ein Mann Brennholz und Bargeld von seinem Grundstück in der Heyligenstaedtstraße in Vacha entwendete. Die Polizei hat die Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen aufgenommen. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

