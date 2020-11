LPI-SHL: Polizeilicher Sicherungseinsatz

Landespolizeiinspektion Suhl

Die Landespolizeiinspektion Suhl führte am Montag, dem 30.11.2020 einen polizeilichen Sicherungseinsatz anlässlich mehrerer angekündigter Protestaktionen, sogenannter "Hygienespaziergänge" in Schmalkalden, Meiningen, Suhl und Hildburghausen durch. Die Einhaltung der Abstands- und Hygienemaßnahmen wurden dabei kontrolliert. Die Aktionen in Schmalkalden, Meiningen, Suhl verliefen unter geringer Teilnehmerzahlen ohne Störungen. Vereinzelte Verstöße gegen die Gebote des Infektionsschutzgesetzes waren zu verzeichnen, die allesamt Ordnungswidrigkeitsanzeigen zur Folge haben. In Hildburghausen kam es zu keinen Ansammlungen.

