Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wäschetrockner brannte

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Am Sonntag gegen 14:45 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle die Mitteilung über einen vermutlichen Kellerbrand in der Renthofstraße in Schmalkalden ein. Die Feuerwehr gab zum Glück schnell Entwarnung, da lediglich der Wäschetrockner brannte und das Feuer eingedämmt werden konnte, ohne dass es auf die Bausubstanz oder weitere Räume übergriff. Die vier Bewohner, zwei Erwachsene und zwei Kinder im Alter von sechs und neun Jahren, wurden vorsorglich untersucht und konnten nach Lüftung und Messung des CO2-Wertes zurück in ihr Haus. Die Feuerwehr geht von technischem Defekt als Brandursache aus.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell