Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand durch technischen Defekt

RömhildRömhild (ots)

In der Nacht zum Montag, kurz nach Mitternacht, kam es zu einem Brand im Keller einer Klinik in der Straße "Am großen Gleichberg" in Römhild. Das Feuert griff nicht auf andere Bereiche des Gebäudes über, jedoch war der Raum stark verrußt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Die Evakuierung von Personen war nicht notwendig. Vermutlich wurde der Brand durch einen Kurzschluss am Steuerelement der Heizungsanlage ausgelöst. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache sowie zur Schadenshöhe aufgenommen, die nach ersten Einschätzungen der Feuerwehr bei ca. 10.000 Euro liegt.

