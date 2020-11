Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren und geringe Mengen mitgeführt

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Während einer Verkehrskontrolle in Bad Salzungen in der Otto Grotewohl Straße am 28.11.2020 gegen 19:00 Uhr wurde bei einer 33jährigen Fahrzeugführerin ein freiwilliger Drogenvortest durchgeführt der positiv auf Amphetamine reagierte. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person wurde noch eine geringe Menge Cannabis festgestellt und beschlagnahmt. Mit der Fahrzeugführerin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihr die Weiterfahrt untersagt.

