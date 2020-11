Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Beim Beliefern Dach beschädigt

Bad Salzungen / BarchfeldBad Salzungen / Barchfeld (ots)

Am 28.11.2020 um 06:15 Uhr belieferte der Fahrzeugführer eines LKW Iveco mit Auflieger den Netto Markt in Barchfeld in der Nürnberger Straße. Dabei streift er mit dem Auflieger den Eingangsbereich des Marktes, so dass das Dach dort erheblich beschädigt wird. Am LKW entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro und am Gebäude in Höhe von zirka 5000 Euro.

