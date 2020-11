Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: grob verkehrswidrig überholt und Unfall verursacht

Bad Salzungen / Buttlar

27.11.2020 um 13:30 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines PKW VW Golf die B 84 aus Rasdorf kommend in Richtung Buttlar. Auf Höhe der Landesgrenze gilt das Zeichen 276 Überholverbot, was der Fahrzeugführer missachtete und ansetzte um einen VW T 5 Transporter zu überholen. Als er sich mit diesem auf gleicher Höhe befand, kam im Gegenverkehr ein PKW Ford gefahren. Diesem gelang durch Ausweichen nach rechts einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hinter dem PKW Ford fuhr ein Pkw Daimler Benz, für diesen war die Situation nicht mehr rechtzeitig zu erkennen und es kam zur seitlichen Kollision mit dem PKW VW Golf. Aufgrund der massiven Beschädigungen am PKW VW Golf, ließ dieser sich nicht mehr lenken und kollidierte in der Folge noch mit einem PKW Skoda. Alle drei Fahrzeuge kollidieren auch mit der Leitplanke, so dass an den Pkws Totalschaden entsteht. Verletzt wurde zum Glück niemand bei dem Verkehrsunfall. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

