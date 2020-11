Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

SuhlSuhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in Zella-Mehlis, Alte Straße, in Höhe des Heinrich-Ehrhardt-Gymnasiums, in der Zeit vom 27.11.2020 bis zum 28.11.2020 ein Verkehrszeichen. Diese wurde auf einer angrenzenden Wiese aufgefunden. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Anzeige wurde aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter 03681/3690 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell