Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung

SuhlSuhl (ots)

Unbekannte Täter beschädigten am 28.11.2020 gegen 23.10 Uhr in Suhl, ein Mehrfamilienhaus in der Herbert-Roth-Straße. Hier wurde an der Fassade des Hauses gelbe Farbe aufgebracht. In unmittelbarer Nähe wurden Reste von Farbkugeln/Paintball Kugeln sichergestellt. An der Fassade entstand Sachschaden, die genaue Höhe ist noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu dieser Straftat nimmt die Polizei unter Suhl, 03681/3690 entgegen.

