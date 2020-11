Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss am Steuer

SuhlSuhl (ots)

Am Samstagabend, den 28.11.2020 wurde bei einer 19-jährigen Seatfahrerin eine Allgemeine Verkehrskontrolle in der Werrastraße in Meiningen durchgeführt. Ein Drogenvortest fiel dabei positiv aus. Die Weiterfahrt wurde der 19-Jährigen untersagt. In der Folge wurde sie ins Klinikum Meiningen verbracht, wo eine Blutnentnahme vollzogen wurde. Die Seatfahrerin muss sich nun wegen des Verdachtes des Fahrens unter berauschenden Mitteln verantworten.

