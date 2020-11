Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannter fuhr 12-Jährigen an und entfernte sich vom Unfallort

Am Freitag, den 27.11.2020 um ca. 13:05 Uhr wurde ein 12-jähriger Junge beim Überqueren der B19 an einer Fußgängerampel in Wasungen von einem herannahenden Auto am Schulranzen und Arm erfasst und fiel zu Boden. Der unbekannte VW-Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug und erkundigte sich mehrmals nach dem Zustand des Jungen. Der 12-Jährige gab dem Fahrer zu verstehen, dass es ihm gut ginge. Daraufhin erntfernte sich der VW-Fahrer vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Vorfall wurde durch die Mutter des Jungen bekannt, welche mit ihrem Sohn noch am selbigen Tag auf der Polizeidienststelle in Meiningen erschien. Der Junge erlitt leichte Schürfverletzungen an den Knien und eine Schramme im Gesicht. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem vermutlich zwischen 24-25 Jahre alten, männlichen Fahrer mit kurzen schwarzen Haaren und dunklem Teint eines dunkelblauen VW Kombi mit Meininger Kennzeichen machen können. Ebenso wird der VW-Fahrer gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden.

