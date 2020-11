Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

SuhlSuhl (ots)

Am 27.11.2020 um 21.30 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt in Suhl, Hufelandstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 31 Jähriger packte in seinen mitgeführten Rucksack Lebensmittel im Wert von 15 Euro ein und wollte den Kassenbereich passieren. An der Kasse wollte er nur zwei Flaschen Mineralwasser bezahlen. Hier wurde er durch das Verkaufspersonal gestellt. Es wurde durch den Markt Anzeige erstattet und ein Hausverbot ausgesprochen.

