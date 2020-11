Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Am Fußgängerüberweg angefahren

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am 27.11.2020 um 12:20 Uhr überquerte eine 33-jährige Fußgängerin in Eisfeld den Zebrastreifen in der Georgstraße. Eine 75-jährige Opel-Fahrerin verwechselte das Gaspedal mit der Bremse und erfasste die Fußgängerin. Diese kam mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus

