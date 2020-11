Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trickdiebstahl bei Rentner

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am 27.11.2020 gegen 14:00 Uhr betrat ein 86-jähriger Mann eine Bank in Schleusingen. Hier hob er 3000 Euro von seinem Konto ab. Im Vorraum wurde er durch eine männliche Person dabei beobachtet. Nachdem der ältere Herr die Bank verließ, setzte er sich in seinen Pkw, welcher vor der Bank stand. Kurze Zeit später kam eine männliche Person und klopfte an der Beifahrerseite. Er gab vor, den Weg nach Berlin in Erfahrungen bringen zu wollen. Plötzlich setzte er sich auf den Beifahrersitz und drückte dem älteren Herren eine Straßenkarte in die Hand. Während dieser versuchte den richtigen Weg zu finden, bediente sich der Täter in der Herrenhandtasche des Geschädigten und entnahm dort 2500 Euro. Danach verließ er fluchtartig das Fahrzeug in unbekannte Richtung.

