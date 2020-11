Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Laterne unter Drogeneinfluss umgefahren

HildburghausenHildburghausen (ots)

Am 28.11.2020 gegen 09:00 Uhr wurde durch Polizeibeamte eine VW-Bus festgestellt, welcher in der Straße "Zur Karolinenburg" in Hildburghausen umgekippt im Straßengraben lag. Der 20-jährige Fahrzeugführer stand unverletzt neben dem Bus. Eine zuvor umgefahrene Straßenlaterne wurde aus der Verankerung gerissen. Ein durchgeführter Drogenvortest beim Fahrer verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führschein sichergestellt.

