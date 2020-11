Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Straße abgekommen

HildburghausenHildburghausen (ots)

Ein 67-Jähriger war Donnerstagvormittag mit seinem Auto zwischen Weitersroda und Hildburghausen unterwegs, als er in einer beginnenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto stieß gegen einen Baum. Dabei entstand Sachschaden am Straßenbankett sowie an der Leitplanke von insgesamt ca. 800 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Auto wurde auf 3.000 Euro geschätzt. Der Fahrer kam leichtverletzt ins Krankenhaus.

