Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl aus Auto

SchmalkaldenSchmalkalden (ots)

Unbekannte öffneten auf bisher unbekannte Weise einen Audi, der auf dem Parkplatz des umzäunten Geländes der Stadtverwaltung in der Straße "Eichenrain" in Schmalkalden geparkt war. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei Mobiltelefone, einen Laptop sowie Tattoo-Zubehör. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell