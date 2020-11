Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Scheibe von PKW eingeschlagen

MeiningenMeiningen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag schlugen Unbekannte die Heckscheibe eines Honda ein, der vor dem Kindergarten in der Straße "Am Haselbusch" in Meiningen geparkt war. Entwendet wurde nichts aus dem Fahrzeug. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 entgegengenommen.

