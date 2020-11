Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto-Spiegel berührten sich

MoorgrundMoorgrund (ots)

Eine Frau fuhr Mittwochnachmittag mit ihrem PKW von Witzelroda nach Gräfendorf-Nitzendorf, als ihr ein Auto entgegenkam. Auf gleicher Höhe berührten sich die Außenspiegel der Fahrzeuge. Dabei entstand geringer Sachschaden. Die beiden Beteiligten gaben an, äußerst rechts gefahren zu sein. Dadurch konnte der Verursacher nicht festgestellt werden. Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0.

