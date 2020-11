Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Carport beschädigt

Steinbach-HallenbergSteinbach-Hallenberg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch beschädigte ein unbekannter Fahrzeug-Führer ein Carport auf einem Grundstücke in der Wolffstraße in Steinbach-Hallenberg. Dabei entstand Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich danach pflichtwidrig von der Unfallstelle, ohne die Personalien zu hinterlassen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 zu melden.

