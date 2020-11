Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Linienbus brannte

Barchfeld-ImmelbornBarchfeld-Immelborn (ots)

Der Fahrer eines Linienbusses stellte am Mittwoch gegen 7:30 Uhr Rauchentwicklung im Bereich der Hinterachse fest während der Fahrt auf der Bundesstraße am Ortsausgang Barchfeld in Richtung Immelborn. Er parkte den Bus in einer Haltebucht und begann mit den Löscharbeiten. Diese setzten die Kameraden der Feuerwehr fort. Alle Insassen, vier Erwachsene und acht Schulkinder, verließen den Bus unverletzt. Die Brandursache ist noch ungeklärt und der Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

