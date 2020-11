Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Gegen Bus gestoßen

StadtlengsfeldStadtlengsfeld (ots)

Ein 29-Jähriger parkte mit seinem PKW auf einem Parkstreifen in der Amtsstraße in Stadtlengsfeld. Beim Anfahren aus der Parklücke missachtete er einen vorbeifahrenden Bus und stieß mit diesem zusammen. Dabei entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell