Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zivil-Courage

SuhlSuhl (ots)

Am Mittwoch gegen 0:50 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 27-Jährigen und einer 21-Jährigen auf dem Gehweg in der Straße "Am Bahndamm" in Suhl, wobei die Frau einen Schlag ins Gesicht erhielt. Zeugen beobachteten den Vorfall und gingen schlichtend dazwischen. Der Schläger versuchte, den 42-jährigen Zeugen zu treten, der sich daraufhin wehrte und den 27-Jährige leicht verletzte. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

