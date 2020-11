Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Farbe beschmiert

UntermaßfeldUntermaßfeld (ots)

Unbekannte besprühten zwischen dem 19.11.2020 und dem 20.11.2020 den Steinsockel an der Werrabrücke sowie das Sicherheitsglas einer Bushaltestelle in der Karl-Marx-Straße in Untermaßfeld mit Farbe. An einer überdachten Sitzgruppe am Aussichtspunkt in Richtung Stausee Ritschenhausen hinterließen die Täter ebenfalls Farbschmierereien. Der Sachschaden wurde auf 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

