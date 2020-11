Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Geräteschuppen aufgebrochen

Bad SalzungenBad Salzungen (ots)

Zwischen Samstag, 7:30 Uhr und Montag, 9:30 Uhr brachen unbekannt in einen Geräteschuppen innerhalb der Kleingartenanlage in der Straße "An der Schanzhohle" in Bad Salzungen ein. Die Täter entwendeten daraus Werkzeug und Benzin im Gesamtwert von ca. 600 Euro. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 zu melden.

