Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Milchtransporter verunglückte

OberhofOberhof (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstag rutschte ein Milch-Transporter aufgrund von Fahrbahnglätte von der Landstraße an der zweiten Abfahrt Oberhof in Fahrtrichtung Luisental. Dieser landete ca. zehn Meter neben der Fahrbahn im Wald. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Vollsperrung wird vermutlich bis in die Mittagsstunden andauern, da schwere Geräte zur Bergung des LKW benötigt werden. Am Laster sowie an der Leitplanke entstand ein Gesamtschaden von etwa 70.000 Euro. Der Winterdienst wurde informiert.

