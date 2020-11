Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unter Drogeneinfluss gefahren

SuhlSuhl (ots)

Ein 24-Jähriger war Montagmorgen mit seinem Auto in der Straße "Am Bahnhof" in Suhl unterwegs, als ihn Polizisten kontrollierten und mit ihm einen freiwilligen Drogenvortest durchführten. Dieser verlief positiv. Der Fahrer kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus und erhielt eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell