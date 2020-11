Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Positiver Drogentest

Zella-MehlisZella-Mehlis (ots)

Sonntagabend kontrollierten Polizisten einen Fahrzeug-Führer in der Straße "Lubenbachsiedlung" in Zella-Mehlis. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. Im Klinikum erfolgte daraufhin eine Blutentnahme. Bei einer freiwilligen Nachschau in den mitgeführten Sachen des Beifahrers fanden die Beamten Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Beide Männer erhielten eine Anzeige. Sie durften nicht weiterfahren.

